Киев собрался изъять 16 российских объектов в Республике Крым и Севастополе

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Правительство Украины и Совет нацбезопасности собираются изъять 16 российских объектов в Крыму.

Фото: kremlin.ru

Об этом в Telegram-канале сообщает депутат Рады Ярослав Железняк.

Он опубликовал решение СНБО Украины, по которому Киев хочет изъять 50 объектов, принадлежащих РФ и ее резидентам. 9 из них находятся в Крыму, ещё 7 — в Севастополе.

В список попали ООО "Гупмы" в н. п. Медведево Черноморского района, детский оздоровительный центр "Воронеж" в Ялте, Совместное украинско-российское предприятие "Бугаз" в Судаке, а также предприятие "Зеленый мыс" в Симферополе с уставным капиталом в 302 гривны (751 рубль).

Также в перечне указаны объекты на Украине и в новых регионах РФ.