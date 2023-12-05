Правительство Украины и Совет нацбезопасности собираются изъять 16 российских объектов в Крыму.
Об этом в Telegram-канале сообщает депутат Рады Ярослав Железняк.
Он опубликовал решение СНБО Украины, по которому Киев хочет изъять 50 объектов, принадлежащих РФ и ее резидентам. 9 из них находятся в Крыму, ещё 7 — в Севастополе.
В список попали ООО "Гупмы" в н. п. Медведево Черноморского района, детский оздоровительный центр "Воронеж" в Ялте, Совместное украинско-российское предприятие "Бугаз" в Судаке, а также предприятие "Зеленый мыс" в Симферополе с уставным капиталом в 302 гривны (751 рубль).
Также в перечне указаны объекты на Украине и в новых регионах РФ.
"Запасаемся попкорном и с нетерпением ждём в гости судебных исполнителей из Украины, присланных забирать имущество в Крыму и в новых субъектах России", — комментирует ситуацию политолог Руслан Осташко.
В прошлом году Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* покинули территорию России.