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В Германии Зеленскому припомнили его обещание

1:19
Мир » Бывший СССР » Украина

Владимир Зеленский обманул избирателей, пообещав им не баллотироваться на второй срок. Die Welt напомнила о предвыборных посулах украинского президента.

В Германии Зеленскому припомнили его обещание
Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain

Сейчас уже ясно, что выборы на Украине отменены, пишет немецкая газета.

"Но Зеленский заявил, что будет баллотироваться на выборах, если они состоятся. Похоже, он забыл своё обещание, данное во время избирательной кампании 2019 года, что он будет занимать пост президента только один срок", — говорится в статье.

Издание признаёт: Зеленский остаётся самым популярным политиком на Украине. Но его рейтинг неуклонно падает, а у военных — растёт, и это происходит, что немаловажно, на фоне конфликта лидера киевского режима с главкомом ВСУ Валерием Залужным.

Постепенно становится очевидным, что Зеленский "вряд ли войдёт в историю как архитектор безоговорочной победы" над Россией. Наоборот, из-за своего упрямого отказа от переговоров он будет ассоциироваться у украинцев с потерями территорий.

По всему выходит, что, с выборами или без, роль "военного президента" — самая выгодная для Зеленского, чтобы он мог как можно дольше оставаться у власти, резюмирует издание.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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