Британский наёмник бросил семью ради наживы и погиб на Украине

1:20 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

В Британии мать наёмника Кристофера Перримана, погибшего в зоне СВО, рассказала в интервью "ВВС", что не знала о его "приключениях" до момента получения новости о гибели сына. Она обозлилась на сына за выбор такого "карьерного пути".

Фото: foreigncombatants.ru by Кристофер Перриман

Перриман, известный как "Пезз", был снайпером и инструктором в ВСУ, а также выполнял задания в различных странах. Его семья узнала о его настоящей деятельности только после смерти.

Кристофер был сотрудником частной военной компании Dark Angels, где также погибли другие наёмники, в том числе и их лидер Дэниэл Берк. Отец наёмника, сам военный, также выражает обиду на сына за решение уйти воевать за режим Киева.

Смерть Перримана произошла при выполнении "боевого задания" в октябре.

"Я видел, как лодки с моими товарищами просто исчезали в воде после удара, навсегда теряясь в Днепре", — передают слова украинского солдата "Аргументы и Факты".

Подробности о военных действиях на Украине, особенно на Херсонском направлении, вызывают беспокойство среди иностранных солдат, которые выражают непонимание целей ВСУ.

Ранее сообщалось, что спецслужбы США готовят побег Зеленского во Флориду.