В Британии мать наёмника Кристофера Перримана, погибшего в зоне СВО, рассказала в интервью "ВВС", что не знала о его "приключениях" до момента получения новости о гибели сына. Она обозлилась на сына за выбор такого "карьерного пути".
Перриман, известный как "Пезз", был снайпером и инструктором в ВСУ, а также выполнял задания в различных странах. Его семья узнала о его настоящей деятельности только после смерти.
Кристофер был сотрудником частной военной компании Dark Angels, где также погибли другие наёмники, в том числе и их лидер Дэниэл Берк. Отец наёмника, сам военный, также выражает обиду на сына за решение уйти воевать за режим Киева.
Смерть Перримана произошла при выполнении "боевого задания" в октябре.
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