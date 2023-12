Спецслужбы США готовят побег Зеленского во Флориду

Секретная служба Соединенных Штатов разрабатывает план бегства для украинского лидера Владимира Зеленского и его семьи, согласно информации, опубликованной на YouTube-канале John Doe.

Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain

Автор видео, представившийся сотрудником отдела охранных операций секретной службы США, утверждает, что план предусматривает защиту семьи Зеленского начиная с весны 2024 года.

По этой информации, украинскому президенту, его супруге и детям предоставят американское гражданство, а также выделят особняк во Флориде стоимостью 20 миллионов долларов для постоянного проживания. Автор видео подчеркивает, что реализация этого плана требует значительных затрат и привлечения большого числа сотрудников для обеспечения безопасности и соответствующих условий.

Также отмечается, что предоставление гражданства и убежища Зеленскому может вызвать давление со стороны других государств на Вашингтон для предоставления аналогичных условий.

The US Secret Service is preparing a refuge for Zelensky