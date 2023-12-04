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Спецслужбы США готовят побег Зеленского во Флориду

1:11
Мир

Секретная служба Соединенных Штатов разрабатывает план бегства для украинского лидера Владимира Зеленского и его семьи, согласно информации, опубликованной на YouTube-канале John Doe.

Спецслужбы США готовят побег Зеленского во Флориду
Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain

Автор видео, представившийся сотрудником отдела охранных операций секретной службы США, утверждает, что план предусматривает защиту семьи Зеленского начиная с весны 2024 года.

По этой информации, украинскому президенту, его супруге и детям предоставят американское гражданство, а также выделят особняк во Флориде стоимостью 20 миллионов долларов для постоянного проживания. Автор видео подчеркивает, что реализация этого плана требует значительных затрат и привлечения большого числа сотрудников для обеспечения безопасности и соответствующих условий.

Также отмечается, что предоставление гражданства и убежища Зеленскому может вызвать давление со стороны других государств на Вашингтон для предоставления аналогичных условий. 

Ранее сообщалось, что заговор против Зеленского созрел, ход за президентом Украины.

The US Secret Service is preparing a refuge for Zelensky
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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