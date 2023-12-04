Секретная служба Соединенных Штатов разрабатывает план бегства для украинского лидера Владимира Зеленского и его семьи, согласно информации, опубликованной на YouTube-канале John Doe.
Автор видео, представившийся сотрудником отдела охранных операций секретной службы США, утверждает, что план предусматривает защиту семьи Зеленского начиная с весны 2024 года.
По этой информации, украинскому президенту, его супруге и детям предоставят американское гражданство, а также выделят особняк во Флориде стоимостью 20 миллионов долларов для постоянного проживания. Автор видео подчеркивает, что реализация этого плана требует значительных затрат и привлечения большого числа сотрудников для обеспечения безопасности и соответствующих условий.
Также отмечается, что предоставление гражданства и убежища Зеленскому может вызвать давление со стороны других государств на Вашингтон для предоставления аналогичных условий.
Ранее сообщалось, что заговор против Зеленского созрел, ход за президентом Украины.
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