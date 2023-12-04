Россияне затягивают "авдеевскую удавку" с двух сторон — украинский инсайд

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В районе Авдеевки обстановка для войск киевского режима продолжает ухудшаться: российская армия оказывает давление с различных направлений, сворачивая "авдеевскую удавку". Об этом сообщает EADaily.

Фото: openverse.org by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

По их оценкам, российские войска продолжают двигаться по бокам формирующегося "котла" все более настойчиво. В этой ситуации украинским подразделениям сложно сопротивляться, так как они постоянно подвергаются артиллерийскому и авиационному обстрелу.

Эксперты из Американского Института изучения войны (ISW) также делают выводы, основанные на анализе видеоматериалов в социальных сетях. Они утверждают, что российские войска продвигаются к западу от железной дороги, на север от поселка Степное (северный фланг).

Эти сведения подтверждают украинские источники, включая военный паблик Deep State из Киева, который отмечает "частичный успех" российских войск в районе Степного и на юг от населенного пункта.

Согласно экспертам ISW, подтвержденным видеозаписями, российские войска также успешно действуют на южном фланге, продвигаясь в юго-западном направлении от Первомайского.