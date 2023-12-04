Нурсултан Назарбаев подарил свою книгу про жизнь и свободу Путину

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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прислал свою автобиографическую книгу Владимиру Путину.

Фото: phonoteka

Назарбаев подарил свою книгу под названием "Моя жизнь. От зависимости к свободе" Путину.

Как рассказал Дмитрий Песков, президенту России пришёл авторский экземпляр мемуаров.

Ранее сообщалось, что Назарбаев в своей книге рассказывает, что женился на девушке Асель Исабаевой, которая встречала его в числе других красавиц у трапа самолёта во время его визита в Талдыкорган.