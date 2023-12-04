Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прислал свою автобиографическую книгу Владимиру Путину.
Назарбаев подарил свою книгу под названием "Моя жизнь. От зависимости к свободе" Путину.
Как рассказал Дмитрий Песков, президенту России пришёл авторский экземпляр мемуаров.
Ранее сообщалось, что Назарбаев в своей книге рассказывает, что женился на девушке Асель Исабаевой, которая встречала его в числе других красавиц у трапа самолёта во время его визита в Талдыкорган.
Певица София Ротару вывезла с Украины любимого внука — Анатолия Евдокименко.