Назарбаев признался, что женился на девушке, которая встречала его у трапа самолёта с цветами

1:31 Your browser does not support the audio element. Общество

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о своей тайной семье.

Фото: Википедия

Нурсултан Назарбаев впервые признался в том, что е него есть вторая семья. Откровения экс-лидера Казахстана опубликованы в его автобиографической книге под названием "Моя жизнь".

Издание публикует отрывок из книги, в котором Назарбаев рассказывает о знакомстве с новой женой — Асель Исабаевой и двоих сыновьях.

Бывший казахстанский лидер поведал, что встретился с будущей супругой во время рабочей поездки в Талдыкорган. Она встречала его в числе других девушек у трапа самолёта.

"Девушка, которая преподнесла мне цветы в аэропорту, была потрясающе красива. Мне надолго запомнилась и потом часто вспоминалась светлолицая красавица с пылающим взглядом и изящной точёной фигурой", — гласят воспоминания Назарбаева.

Он признался, что не мог забыть красивую девушку, а потом увидел снимок Асель в газете. Сообщалось, что она принимает участие в конкурсе красоты. Назарбаев нашёл девушку и между ними возникла симпатия.

Экс-президент пояснил, что женился на Асель с соблюдением мусульманских обычаяев. В 2005 и 2008 гг. у них родились двое сыновей — Тауман и Байкен.

Про свою первую жену Назарбаев тоже отзывается с уважением, так как она "была рядом в часы самых тяжких испытаний".