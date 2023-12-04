Минздрав Палестины: число погибших при обстрелах Западного берега достигло 464

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В Минздраве Палестины рассказали о числе погибших при обстрелах Западного берега в результате столкновений с войсками армии Израиля. Уточняется, что с начала года оно превысило 460 человек, составив 464.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.

Как заявили в понедельник, 4 декабря, в Минздраве Палестины, в том числе, 256 человек погибли с 7 октября.

При этом на прошлой неделе представитель министерства здравоохранения Газы Ашраф аль-Кидра заявлял о том, что число жертв в результате ударов со стороны Израиля по сектору Газа превысило 15,5 тысячи человек. Ранения получили свыше 41,3 тысячи.

В прошлую пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истёк. О продлении режима прекращения огня официально не объявлялось.

Напомним, что 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. Боевики палестинского движения ХАМАС начали вести в данном районе боевые действия, проникнув в приграничные районы на юге Израиля.