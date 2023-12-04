Учёные из Пентагона обсудили тему кибернетических "суперсолдат" на конференции

Учёные Пентагона обсудили на конференции во Флориде вопросы, связанные с разработкой суперсолдат для будущих армий.

Фото: dzen.ru

В Орландо (штат Флорида) обсуждались разнообразные технологии, которые уже сегодня можно использовать для создания военнослужащих, обладающих повышенной скоростью, выносливостью и устойчивостью к разнообразным аспектам современной боевой деятельности, сообщает портал Ferra.

В частности, исследователи рассматривали возможное использование экзоскелетов, кибернетических имплантатов для улучшения физических и когнитивных характеристик будущих военнослужащих, а также потенциальные генетические модификации. В повестке дня конференции фигурировали вопросы, связанные с направленной селекцией, применением синтетической крови для переливания, методами восстановления конечностей, а также средствами обезболивания и стимуляции.

Эксперты также обсудили этические дилеммы и социальные стандарты, связанные с созданием солдат будущего. Рассматривались потенциальные риски, отдалённые последствия и вопрос права государства на усовершенствованных людей.

Ранее мы уже сообщали, что российский военный психолог Александр Захаров назвал опасными эксперименты НАТО по созданию "суперсолдат".