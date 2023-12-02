Сотни тысяч больных: в Китае обнаружен новый неизвестный вирус

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Ситуация с заболеваемостью микоплазменной пневмонией в Китае вызывает тревогу властей, которые опасаются, что она может превратиться в новую волну пандемии COVID-19.

Фото: CENTRE FOR STRATEGIC PLANNING

Эксперты отмечают рост случаев среди детей, особенно на севере страны, и связывают его не только с постковидным распространением вирусов, но и с проблемой устойчивости к антибиотикам.

Микоплазма pneumoniae, вызывающая данное заболевание, демонстрирует высокую устойчивость к макролидам, создавая вызов врачам при лечении тяжелых случаев. Врачи подчеркивают необходимость бдительности и дальнейших исследований в свете растущей проблемы устойчивости бактерий к антибиотикам.

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