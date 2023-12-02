Ситуация с заболеваемостью микоплазменной пневмонией в Китае вызывает тревогу властей, которые опасаются, что она может превратиться в новую волну пандемии COVID-19.
Эксперты отмечают рост случаев среди детей, особенно на севере страны, и связывают его не только с постковидным распространением вирусов, но и с проблемой устойчивости к антибиотикам.
Микоплазма pneumoniae, вызывающая данное заболевание, демонстрирует высокую устойчивость к макролидам, создавая вызов врачам при лечении тяжелых случаев. Врачи подчеркивают необходимость бдительности и дальнейших исследований в свете растущей проблемы устойчивости бактерий к антибиотикам.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.