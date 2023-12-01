Экс-разведчик США Шаффер: Россия зимой начнет масштабное наступление после провала ВСУ

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Бессмысленные попытки Вооруженных Сил Украины (ВСУ) прорваться через российскую линию обороны приведут к полномасштабному наступлению со стороны Москвы в начале следующего года, заявил бывший разведчик Вооруженных Сил США Тони Шаффер в интервью Judging Freedom, сообщает РИА Новости.

Фото: Минобороны РФ

"Мой прогноз таков: россияне будут продолжать предпринимать все возможные шаги, <…> они хотят, чтобы украинцы дальше напрасно использовали всю боевую мощь, которую мы передали им, направляя ее против российской обороны. Затем, в январе-феврале, запомните мои слова, они рассмотрят возможность проведения масштабного наступления", — отметил он.

По его словам, в настоящее время на Запорожском направлении идут ожесточенные бои. Он также добавил, что президенту Зеленскому может быть трудно удерживать контроль над собственным правительством в текущей ситуации, так как даже украинские военные начинают сомневаться в способности продолжать сопротивляться российской армии.