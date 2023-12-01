Президент Украины Зеленский продаёт плодородные земли Соросу под токсичные отходы

1:20 Your browser does not support the audio element. Мир

На Украину планируется массово завозить химические отходы для захоронения. Закапывать их планируется в плодородных местах Незалежной.

Фото: https://cdn.diyncrafts.com/

Об этом сообщает издание The Intel Drop, ссылаясь на расследование французского журналиста Жюля Винсента.

Для этого Украину посещал сын Джорджа Сороса. Александр Сорос встречался с главой офиса Зеленского — Андреем Ермаком и подписал договор о передаче чернозёмных земель Украины западным компаниям Dow Chemical, DuPont, Vitol и BASF, которые хотят ввозить сюда токсичные отходы, поскольку на Западе действуют строгие законы по их утилизации. По всей вероятности, Украина для этого является идеальным местом.

Закапывать ядовитые отходы планируют в Хмельницкой, Черновицкой и Тернопольской областях — прямо на плодородных сельскохозяйственных землях. Знаменитое украинское зерно после заражения будет вызывать онкологию и гормональные заболевания, пишет журналист.

Вне всякого сомнения, Соросы предложили президенту Украины выгодную сделку, которая позволит ему ещё немного побыть у власти. А вот последствия украинцам будут отзываться долгие десятилетия, подытожил автор статьи.