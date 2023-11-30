Sohu: действия Путина и Лукашенко стали сюрпризом для Китая

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На прошлой неделе в Минске прошёл очередной саммит глав государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Авторы материала, опубликованного на китайской интернет-платформе Sohu, обратили внимание на действия президентов России и Белоруссии по окончании саммита.

Фото: wikimedia.org by Пресс-служба Раиса Республики Татарстан is licensed under CC BY 4.0

Их весьма удивил тот факт, что Александр Лукашенко вызвался лично проводить Владимира Путина в аэропорт.

Как отмечается в материале, это довольно необычно, поскольку дипломатический этикет не обязывает хозяина саммита лично провожать гостей до аэропорта.

В Китае отметили, что были порядком удивлены жестом Лукашенко. Он проявил особое отношение к одному из своих гостей, что в теории могло обидеть других членов ОДКБ, говорится в материале (перевод АБН24).

Однако едва ли в данном случае было место для обиды. Все прекрасно понимают, что между Россией и Белоруссией сложились особые отношения и поэтому Лукашенко решил проводить в аэропорт именно Путина, а не кого-либо другого.

"Решение Лукашенко лично сопровождать Путина в аэропорт привлекло много внимания, этот жест был расценен как символ тесных отношений Белоруссии с Россией", — отмечается в материале.