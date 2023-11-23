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Лукашенко: некоторых партнёров по ОДКБ "штормит" в словах и делах

2:12
Мир

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что некоторых партнёров по ОДКБ "штормит" в публичных высказываниях, а их поступки носят провокационных характер.

Лукашенко: некоторых партнёров по ОДКБ "штормит" в словах и делах
Фото: wikimedia.org by Пресс-служба Раиса Республики Татарстан is licensed under CC BY 4.0

"Сам факт, что мы собрались за одним столом, говорит о том, что мы адекватно реагируем и оцениваем вызовы времени и готовы противостоять им сообща. То, что некоторых наших партнёров "штормит" и в публичных высказываниях, и в поступках, носящих провокационный характер, — прежде всего их проблемы. Я скажу одно: если есть претензии, то надо озвучивать их, глядя в глаза друг другу, а не разговаривать через вбросы в средства массовой информации", — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что встречи на высшем уровне для того и проводятся, чтобы обсудить все острые вопросы и найти решения.

А вот создавать конфликтные ситуации могут только политики-однодневки, которые делают подарок тем, кто не заинтересован в укреплении безопасности государств — членов ОДКБ, сказал президент Белоруссии.

Он убеждён, что "несмотря ни на что, мы в состоянии справиться со всеми трудностями в зоне своей ответственности, и мы это делаем, пусть не в полном объёме, но делаем много, особенно в последнее время", сообщает РИА "Новости".

В саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Минске не приняли участие представители Армении. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в этой связи выразил сожаление.

Он отметил, что ОДКБ заинтересована в том, чтобы Армения продолжала участие в деятельности организации.

В свою очередь, генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил, что в настоящее время не идёт речь о том, что Армения выходит из ОДКБ. Работа этой страны в организации продолжается, подчеркнул он.

Помощник президента России Юрий Ушаков считает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян приедет в декабре на заседание Высшего евразийского экономического совета и неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербург.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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