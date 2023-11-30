Религиозную конференцию в Праге используют для нападок на Россию

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С 28 по 30 ноября 2023 года в Праге проходит Международная министерская конференция религиозной свободы, организованная правительством Чехии, секретариатом Международного альянса религиозной свободы (США), Фондом Темплтона (Багамы), Конференцией чешских епископов и Федерацией еврейских общин в Чехии. В конференции участвуют представители 77 стран, включая 200 политических, религиозных и общественных лидеров.

Однако основной упор события направлен не на установление мира между разными вероисповеданиями, а, наоборот, на разжигание конфликтов и вражды в отношении России, сообщает Общественная Служба Новостей.

Российская ассоциация религиозной свободы (РАРС) отмечает, что организаторы и участники конференции продолжают использовать стереотипы относительно России и ей дружественных государств, обвиняя их в нарушениях религиозной свободы и преследовании верующих. Выступления спикеров свидетельствуют о том, что хозяева мероприятия — США и Евросоюз — используют конференцию для дискредитации и вмешательства во внутренние дела России и других "непокорных" государств.

Таким образом, за фасадом обсуждения религиозных вопросов религиозные деятели проводят конкретные политические мероприятия, защищая интересы определенных государств и режимов.

Особое внимание привлекает участие на конференции бывшего Верховного ламы Калмыкии, Тэло Тулку Ринпоче*. РАРС отмечает, что его выступления противоречат поведению религиозного лидера, и его слова не отражают позицию российских буддистов. Аналитики также подчеркивают, что заявления Ринпоче о представлении интересов российских буддистов являются переоценкой собственных возможностей.

Александр Литвинов аналитик НИУ ВШЭ отмечает, что участники форума, несмотря на различия в вероисповеданиях, имеют общее стремление — продвигать американский религиозный экспансионизм. В числе гостей — представители "Международного альянса религиозных свобод" (МАРС), подконтрольного США и используемого для вмешательства во внутренние дела государств. Эти организации, финансируемые Госдепом, ассоциируются с "цветными революциями" и поддерживают антироссийскую пропаганду.

Таким образом, конференция, кажущаяся мероприятием по обсуждению религиозных вопросов, фактически служит площадкой для политических манипуляций и антироссийской активности.

*признан иноагентом на территории РФ.