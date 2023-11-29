Актер Тимоти Шаламе удивил фанатов ожерельем с 964 драгоценными камнями

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Американский актер Тимоти Шаламе стал центром внимания на мировой премьере фильма "Вонка" в Royal Festival Hall в Лондоне.

Фото: Cartier аккаунт в социальных сетях by Julian Ungano

В его образ вошли бархатные розовые брюки, белая футболка и стильный жакет от Tom Ford. Окончательное дополнение к стилю составило ожерелье Cartier, изготовленное на заказ из белого золота и 964 драгоценных камней, включая изумруды, рубеллиты, розовые турмалины и голубые опалы. На создание украшения ушло 450 часов, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Vogue.

Фильм "Вонка" выйдет в кинопрокат 15 декабря. Это приквел к классическому "Вилли Вонка и шоколадной фабрике" 1971 года. В этой версии он играет молодого Вилли Вонка, сопротивляющегося шоколадному картелю, стремящемуся помешать ему заниматься своим ремеслом.

В фильме также снялись Кала Лейн, Наташа Ротвелл, Киган-Майкл Ки, Патерсон Джозеф, Мэтт Лукас, Роуэн Аткинсон и обладательница Оскара Оливия Колман.