Обозреватели агентства Reuters рассказали о больших доходах США благодаря военной помощи Киеву. Уточняется, что часть американских штатов получила за счёт этого доходы на сумму порядка $27 млрд.

Фото: Openverse by Ministry of Foreign Affairs of Ukraine is licensed under CC BY 4.0