Reuters: американские штаты получили миллиарды долларов за счёт военной помощи Киеву

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Обозреватели агентства Reuters рассказали о больших доходах США благодаря военной помощи Киеву. Уточняется, что часть американских штатов получила за счёт этого доходы на сумму порядка $27 млрд.

Фото: Openverse by Ministry of Foreign Affairs of Ukraine is licensed under CC BY 4.0

Согласно данным, распространённым американской администрацией в Конгрессе США, наибольшие доходы в размере $2,364 млрд оказались у Пенсильвании. При этом в штат Техас поступило порядка $1,45 млрд в качестве финансирования производства снарядов калибра 155 мм и прочих вооружений.

Также среди штатов, которые получили крупные суммы — Аризона, Арканзас и Висконсин. В них расположены производственные предприятия, заручившиеся контрактами общей стоимостью более $1 млрд для производства вооружений и их последующей передачи Украине. Кроме того, отмечается, что ещё более $18 млрд были распределены между предприятиями в более 20 штатах.

По мнению обозревателей Reuters, распространяя подобные данные о доходах, администрация Белого дома намерена склонить к поддержке Украины скептично настроенных по отношению к Киеву законодателей-республиканцев.