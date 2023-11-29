Чуда не будет: экс-помощник президента России сказал, что Украине конец в следующем году

1:27 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Украине в её нынешнем виде конец уже в следующем году — таков прогноз бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова, которым он поделился в авторской колонке для "Актуальных комментариев".

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

По наблюдениям политика, украинцам свойственно магическое мышление, что замечал ещё Николай Гоголь.

"Вечера на хуторе близ Диканьки" — настоящий учебник укрологии", — считает экс-чиновник.

Именно поэтому население Незалежной так легко обманывается громкими обещаниями бессовестных политиканов: мол, попрыгайте на майдане, и жизнь наладится. И верит в чудо.

Но чуда, как показал провал пресловутого контрнаступа, не произошло. И в дальнейшем, как бы ни мечтал главком Залужный, рассчитывать на него не приходится.

"Сумерки. Канун мрака. Чуда не будет", — пророчит Сурков.

По его мнению, в Киеве многие втайне мечтают о третьих Минских соглашениях.

"Зря. И Минска-3 не будет, — предупреждает экс-топ-менеджер Администрации президента. — Россия теперь — нетерпеливый участник большой борьбы, который возьмет своё".

Таким образом, перспективы у бывшей советской республики вполне очевидны. "Следующий год станет годом деградации и дезорганизации украинского подставного "государства", — резюмирует Владислав Сурков.