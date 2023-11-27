Американский дипломат Хаас призвал Украину смириться с утратой территорий

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Президент Совета по международным отношениям США Ричард Хаас порекомендовал украинскому руководству смириться с тем, что страна лишилась ряда территорий в ходе конфликта с Россией.

Фото: openverse.org by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

В разговоре с CNN дипломат усомнился в том, что Киев сможет вернуть земли, перешедшие под российский контроль. По его мнению, Украине следует сосредоточиться на обороне оставшихся регионов, чтобы не потерять их.

При этом он допустил вероятность сокращения поддержки ВСУ со стороны Запада. Это связано с отсутствием каких-либо достижений украинской армии на линии соприкосновения, заключил Хаас.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Киев, отказываясь от возобновления переговоров с Москвой, рискует потерять Харьков и Одессу.