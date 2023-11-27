Президент Совета по международным отношениям США Ричард Хаас порекомендовал украинскому руководству смириться с тем, что страна лишилась ряда территорий в ходе конфликта с Россией.
В разговоре с CNN дипломат усомнился в том, что Киев сможет вернуть земли, перешедшие под российский контроль. По его мнению, Украине следует сосредоточиться на обороне оставшихся регионов, чтобы не потерять их.
При этом он допустил вероятность сокращения поддержки ВСУ со стороны Запада. Это связано с отсутствием каких-либо достижений украинской армии на линии соприкосновения, заключил Хаас.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Киев, отказываясь от возобновления переговоров с Москвой, рискует потерять Харьков и Одессу.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.