Марьяна Безугла, замглавы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны, высказала критику в адрес главнокомандующего украинской армии Валерия Залужного, утверждая, что отсутствие четкого плана действий на 2024 год является основанием для его отставки.
В своем посте на Facebook*, Безугла подчеркнула, что Залужный не представил ни большого, ни маленького, ни асимметричного, ни симметричного плана на следующий год.
Она также отметила, что военные лишь высказали необходимость призыва не менее 20 тысяч граждан на службу ежемесячно.
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Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.