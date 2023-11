Your browser does not support the audio element.

Марьяна Безугла, замглавы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны, высказала критику в адрес главнокомандующего украинской армии Валерия Залужного, утверждая, что отсутствие четкого плана действий на 2024 год является основанием для его отставки.

Фото: Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.