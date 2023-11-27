Депут Верховной рады призвала к отставке Залужного

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Марьяна Безугла, замглавы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны, высказала критику в адрес главнокомандующего украинской армии Валерия Залужного, утверждая, что отсутствие четкого плана действий на 2024 год является основанием для его отставки.

Фото: Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

В своем посте на Facebook*, Безугла подчеркнула, что Залужный не представил ни большого, ни маленького, ни асимметричного, ни симметричного плана на следующий год.

Она также отметила, что военные лишь высказали необходимость призыва не менее 20 тысяч граждан на службу ежемесячно.

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