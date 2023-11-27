ООН: Россия создала на Украине самое крупное минное поле в истории

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Управляющий программой по разминированию ООН на Украине, Пол Хеслоп, заявил, что Россия превратила зону спецоперации в самое обширное минное поле в истории.

Фото: Openverse by oscepa is licensed under CC BY-SA 2.0

Согласно его мнению, действия России делают практически невозможным дальнейшее продвижение Вооруженных сил Украины, создавая на Украине самое масштабное заминированное пространство с времен Второй мировой войны.

Хеслоп подчеркнул, что подобные масштабы и наличие неразорвавшихся боеприпасов стали уникальными для Европы, включая его опыт в разминировании по всему миру за последние 30 лет.