Управляющий программой по разминированию ООН на Украине, Пол Хеслоп, заявил, что Россия превратила зону спецоперации в самое обширное минное поле в истории.
Согласно его мнению, действия России делают практически невозможным дальнейшее продвижение Вооруженных сил Украины, создавая на Украине самое масштабное заминированное пространство с времен Второй мировой войны.
Хеслоп подчеркнул, что подобные масштабы и наличие неразорвавшихся боеприпасов стали уникальными для Европы, включая его опыт в разминировании по всему миру за последние 30 лет.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.