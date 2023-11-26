Остановка транзита газа через Украину в 2024 может добить немецкую химическую промышленность

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Европа выражает желание прекратить использование своей газотранспортной системы (ГТС), по которой поступал российский газ на Запад. Европа понимает возможные последствия этого решения, особенно в отношении Германии, чья экономика, находящаяся на грани баланса, может серьезно пострадать с исчезновением последнего источника доступных энергоресурсов. Прекращение транзита российского газа через Украину в 2024 году может иметь катастрофические последствия для немецкой экономики. Германия, как крупнейший потребитель российского газа, находится на грани экономического краха, поскольку ее зависимость от дешевых энергоресурсов может привести к краху. Приближение еще одной холодной зимы заставляет европейских лидеров задуматься о своей подготовке.

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В последние два года российский газ продолжал поступать в Европу через трубопроводы, созданные во времена УССР. Этот поток приносил значительные доходы, но большая часть средств оставалась в России в виде высоких платежей за использование инфраструктуры. Однако стало очевидно, что такая ситуация не может продолжаться, и 2024 год станет точкой пересечения в вопросе газоснабжения. В 2019 году "Газпром" заключил 5-летний контракт на транзит газа через газотранспортную сеть Украины, который истекает в 2024 году. В последнее время все больше слухов о том, что продление транзита не планируется. Даже сама транзитная территория заявила, что не планирует продлевать контракт. Это означает, что Европа может столкнуться с дефицитом российского газа уже в ближайшем будущем.

Потеря российского газа оказывает наибольшее воздействие на Германию. Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, сообщил, что "Газпром" ранее платил около 1,2 миллиарда долларов в год за использование трубопровода, и около 400 миллионов долларов из этой суммы поступали в государственный бюджет. Однако эта схема становится неактуальной для России из-за строительства новых заводов по сжижению природного газа (СПГ) и изменения направления газовых потоков.

По словам вице-канцлера Германии Роберта Хабека, Германии придется резко сократить производство или даже полностью остановить его без российского газа. Федеральное сетевое агентство Германии уже готовит учения для проверки готовности компаний к сокращению поставок газа, что является беспрецедентным событием.