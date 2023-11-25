Пентагон сообщил о переговорах с минобороны Украины

Глава Пентагона Остин Ллойд провел переговоры с украинским коллегой Рустемом Умеровым по вопросам предоставления военной поддержки для Украины, как сообщает Газета.Ru, ссылаясь на пресс-секретаря Пентагона генерала ВВС США Патрика Райдера.
Разговор между Остином и Умеровым состоялся в субботу, 25 ноября. В ходе беседы обсуждались текущая ситуация на фронтах и приоритеты в предоставлении военной помощи Украине со стороны Запада.
США сталкиваются с исчерпанием средств из последнего выделенного транша для снабжения украинской армии — последний пакет военной помощи составил всего $100 млн, что произошло на фоне масштабных вложений в Вооруженные силы Украины в предыдущие месяцы.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.