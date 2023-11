Пентагон сообщил о переговорах с минобороны Украины

Your browser does not support the audio element.

Глава Пентагона Остин Ллойд провел переговоры с украинским коллегой Рустемом Умеровым по вопросам предоставления военной поддержки для Украины, как сообщает Газета.Ru, ссылаясь на пресс-секретаря Пентагона генерала ВВС США Патрика Райдера.

Фото: Openverse by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0