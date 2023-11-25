Пентагон сообщил о переговорах с минобороны Украины

0:51 Your browser does not support the audio element. Мир

Глава Пентагона Остин Ллойд провел переговоры с украинским коллегой Рустемом Умеровым по вопросам предоставления военной поддержки для Украины, как сообщает Газета.Ru, ссылаясь на пресс-секретаря Пентагона генерала ВВС США Патрика Райдера.

Фото: Openverse by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0

Разговор между Остином и Умеровым состоялся в субботу, 25 ноября. В ходе беседы обсуждались текущая ситуация на фронтах и приоритеты в предоставлении военной помощи Украине со стороны Запада.

США сталкиваются с исчерпанием средств из последнего выделенного транша для снабжения украинской армии — последний пакет военной помощи составил всего $100 млн, что произошло на фоне масштабных вложений в Вооруженные силы Украины в предыдущие месяцы.