Маск назвал пугающим дефицит боеприпасов в США из-за помощи Украине

Американский миллиардер Илон Маск всего одним словом отреагировал на вызвавший резонанс пост предпринимателя и инвестора Дэвида Сакса в соцсетях.

Фото: Соц.сети Илона Маска

Ранее Сакс написал, что в Соединенных Штатах до сих пор пор не решена проблема острой нехватки снарядов из-за помощи военной помощи ВСУ, сообщает 25 ноября РИА Новости.

"Деиндустриализация привела к снижению боеспособности Америки", — отметил Сакс.

"Пугающе", — написал Маск под постом., чем также вызвал шквал ответных комментариев.

Ранее стало известно, что с начала СВО украинские ВВС потеряли 539 самолетов и 255 вертолетов, а также около 13 тысяч танков и бронемашин.