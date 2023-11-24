Эстония усиливает границу с Россией: "Зубы дракона" в Нарве

1:51 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР

Национальная телерадиовещательная компания Эстонии ERR сообщила о том, что власти страны возведут дополнительные бетонные заграждения на границе с Россией в Нарве.

Фото: Википедия

ERR приводит слова пресс-службы Идаской префектуры полиции и погранохраны, в которых говорится о том, что в сложившейся обстановке не исключена вероятность закрытия погранпункта в Нарве.

"Зубы дракона" появились на пограничном мосту в Нарве вечером 16 ноября. Это случилось после прибытия со стороны России 19 нелегалов из Сомали и Сирии. Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что страна пока не собирается повторять закрытие пограничных пунктов с Россией, как это сделала Финляндия. Сейчас это было бы демонстрацией слабости, а также нагнетанием страха в эстонском обществе.

Из-за ухудшения российско-эстонских отношений пассажиропоток на границе снизился. Но и россияне, и эстонцы, по-прежнему регулярно её пересекают. Россияне чаще приезжают за продуктами питания, эстонцы — за табаком, алкоголем и бензином.

По данным переписи населения Эстонии 2021 года, число русских в стране составляло 315 252 человека или 23,67 % от общей численности населения. По оценкам 2023 года, число русских в Эстонии составляет 306 801 человек или 22,46 % от общей численности населения. В случае закрытия границы, для посещения родственников им придётся совершать продолжительные и дорогостоящие авиаперелеты с несколькими пересадками.