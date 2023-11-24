Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Свердловской области ребёнок утонул в бассейне во время тренировки по плаванию
Разоруженная Европа не хочет спасать Украину за свой счёт
Лежавшего в коме военнослужащего СВО Андрея Мозгового обокрали на 1,2 млн рублей
Витаминное чародейство: выращиваем зеленый лук на подоконнике в пластиковой бутылке
В США медведь разнёс автомобиль ради сладостей
Галкин* назвал будущее местоположение Аллы Пугачёвой: "вечеринка" в Лондоне
Спикер ВСУ Игнат предупредил, что Россия накопила 900 ракет, чтобы ударить по украинской энергосистеме
Иранская компания может начать импорт зерна из Северной Осетии
Эксперт рассказал, как защитить своего домашнего питомца на прогулке от холода

Эстония усиливает границу с Россией: "Зубы дракона" в Нарве

1:51
Мир » Бывший СССР

Национальная телерадиовещательная компания Эстонии ERR сообщила о том, что власти страны возведут дополнительные бетонные заграждения на границе с Россией в Нарве.

Эстония усиливает границу с Россией: "Зубы дракона" в Нарве
Фото: Википедия

ERR приводит слова пресс-службы Идаской префектуры полиции и погранохраны, в которых говорится о том, что в сложившейся обстановке не исключена вероятность закрытия погранпункта в Нарве.

"Зубы дракона" появились на пограничном мосту в Нарве вечером 16 ноября. Это случилось после прибытия со стороны России 19 нелегалов из Сомали и Сирии. Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что страна пока не собирается повторять закрытие пограничных пунктов с Россией, как это сделала Финляндия. Сейчас это было бы демонстрацией слабости, а также нагнетанием страха в эстонском обществе.

Из-за ухудшения российско-эстонских отношений пассажиропоток на границе снизился. Но и россияне, и эстонцы, по-прежнему регулярно её пересекают. Россияне чаще приезжают за продуктами питания, эстонцы — за табаком, алкоголем и бензином.

По данным переписи населения Эстонии 2021 года, число русских в стране составляло 315 252 человека или 23,67 % от общей численности населения. По оценкам 2023 года, число русских в Эстонии составляет 306 801 человек или 22,46 % от общей численности населения. В случае закрытия границы, для посещения родственников им придётся совершать продолжительные и дорогостоящие авиаперелеты с несколькими пересадками.

Автор Евгений Савин
Евгений Савин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Выяснилось, куда пропал Сергей Пенкин и что он говорил о СВО

Певец Сергей Пенкин стал редким гостем на телевидении и светских тусовках.

Выяснилось, куда пропал Сергей Пенкин: избегает светских мероприятий
Новый символ появился на российской военной технике в зоне СВО — перевёрнутый треугольник
Новый символ появился на российской военной технике в зоне СВО
Ещё одно государство НАТО переходит к России, заявили в Германии
ГИБДД разрешила штрафовать водителей за забытый дома паспорт
СВО закончится воссоединением России и Украины. Что делать с кладбищами "захистникив"? Любовь Степушова Экономика схем CША и Киева с F-16: кому выгодна затяжная кампания   Алексей Гончаров Чехия арестовала российскую недвижимость Андрей Николаев
Россиянка уложила одного из дерущихся мальчиков на лопатки
Клинцевич объяснил, почему Россия пока не использует "Калибры" в зоне СВО
В Китае рассказали о намёке России на решение возможной проблемы с Датскими проливами
В Китае рассказали о намёке России на решение возможной проблемы с Датскими проливами
Последние материалы
Эстония усиливает границу с Россией: "Зубы дракона" в Нарве
Лежавшего в коме военнослужащего СВО Андрея Мозгового обокрали на 1,2 млн рублей
Витаминное чародейство: выращиваем зеленый лук на подоконнике в пластиковой бутылке
В США медведь разнёс автомобиль ради сладостей
Галкин* назвал будущее местоположение Аллы Пугачёвой: "вечеринка" в Лондоне
Спикер ВСУ Игнат предупредил, что Россия накопила 900 ракет, чтобы ударить по украинской энергосистеме
Иранская компания может начать импорт зерна из Северной Осетии
Эксперт рассказал, как защитить своего домашнего питомца на прогулке от холода
Водитель автобуса высадил третьеклассника из-за сбоя терминала
Кинологи советуют остерегаться скидок при выборе породистых собак
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников