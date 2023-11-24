Движение грузовых транспортных средств на Военно-Грузинской дороге приостановлено

1:41 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР

В пресс-службе ГУ МЧС Северной Осетии сообщили, что из-за неблагоприятных погодных условий временно приостановлено движение большегрузного транспорта по Военно-Грузинской дороге.

Фото: https://cdn.profile.ru/wp-content/uploads/2022/01/Probka-sneg-mashiny-zima-doroga-fary.jpg

Ограничения на участке маршрута от Владикавказа до Ларса в направлении выезда из России действуют с 17:20 по московскому времени и будут сняты по особому распоряжению.

Утром 19 ноября движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге также приостанавливалось из-за плохой погоды, а вечером того же дня запрет действовал уже в отношении всех видов транспорта.

По словам вице-премьера Северной Осетии Ирбека Томаева, 21 ноября в очереди стояли 1 360 транспортных единиц, включая более тысячи грузовиков, 170 легковых автомобилей и шесть автобусов. Для застрявших в пробке был организован мобильный пункт обогрева, предоставлялись медицинская помощь и психологическая поддержка со стороны бригад центра медицины катастроф МЧС.

Военно-Грузинская дорога ключевая сухопутная артерия, обеспечивающая связь с Россией для Грузии и Армении.

Автомобильное сообщение Грузии с Россией по Черноморскому побережью (через Адлер — Сочи) также приостановлено из-за нерешенных между двумя странами вопросов, касающихся автономной республики Абхазия.

Для Армении, лишенной доступа на востоке из-за Карабахского конфликта, единственными альтернативными маршрутами остаются грузинские черноморские порты Поти и Батуми, а также путь через Иран.