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Фермерский протест в Молдавии

2:24
Мир » Бывший СССР

Фермеры, которые вышли на протест в центре столицы Молдавии, решили провести ночь на площади перед зданием правительства.

Фермерский протест в Молдавии
Фото: Openverse by eutrophication&hypoxia is licensed under CC BY 2.0

В прошлый четверг группа участников протеста представила свои требования молдавскому премьеру Дорину Речану. Не получив ответа, протестующие направились с техникой в центр города. Полиция попыталась остановить их, требуя освободить проезжую часть. В результате между фермерами и силовиками произошла стычка. Протестующих удалось оттеснить, но несколько колон попали в центр города.

"Те, кто сегодня вышел сюда на протест, остаются ночевать. Это их личное решение, потому что они не могут уйти без результата. Ситуация в агрохозяйствах катастрофическая. Завтра мы пойдём к премьеру, будем пикетировать правительство, парламент. Подчеркну, что фермеры хотят встретиться с премьером, министр сельского хозяйства утратил доверие, он постоянно лжёт", — сообщил журналистам один из организаторов акции, исполнительный директор ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусарь.

Участники протестов настаивают на введении моратория на штрафы для производителей зерновых культур, а также на увеличении финансовой поддержки сектора, пострадавшего от падения цен и засухи в предыдущем году.

Президент Молдавии Майя Санду подтвердила готовность Кишинева оказать помощь Украине в экспорте зерна в рамках инициативы "коридор солидарности". В сентябре Молдавия и Украина также договорились о продлении срока либерализации грузоперевозок до конца 2025 года на основе решения совместной молдавско-украинской комиссии по международным автомобильным перевозкам.

Еврокомиссия в сентябре приняла решение не продлевать ограничения на ввоз четырех видов сельхозпродукции Украины в некоторые приграничные страны ЕС. В ответ на это власти Словакии, Венгрии и Польши в одностороннем порядке объявили о продлении запрета.

В июне молдавские фермеры провели акции протеста, выступая за снижение НДС на зерновые, введение ограничений на импорт зерна из Украины и за получение доступа к европейским фондам для поддержки сельского хозяйства.

Автор Евгений Савин
Евгений Савин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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