Польша: 12 обвиняемых по делу о шпионаже в пользу России признали вину

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Граждане трех стран, задержанные в Польше по резонансному делу о "российской шпионской сети" признали свою вину, чтобы смягчить себе будущие приговоры.

Фото: "Flag of Poland, Consulate General of Poland, Chicago, Illinois" by Ken Lund is licensed under CC BY-SA 2.0.

О достигнутом досудебном соглашении в четверг 22 ноября сообщает РИА Новости.

12 обвиняемых в шпионаже граждан Белоруссии, Украины и России признали вину и достигли соглашения о приговорах, включающих лишение свободы, штрафы и конфискацию имущества.

Среди задержанных в Польше "агентов Кремля" оказался и 20-летний российский хоккеист, имя которого не разглашается. По пока не подтвержденной информации россиянин согласился на тюремный срок в 2 года 11 месяцев.

Всех задержанных обвиняют в том, что с января по март 2023 года они выявляли объекты критической инфраструктуры Польши, а полученные сведения отправляли российским спецслужбам.