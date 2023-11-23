Граждане трех стран, задержанные в Польше по резонансному делу о "российской шпионской сети" признали свою вину, чтобы смягчить себе будущие приговоры.
О достигнутом досудебном соглашении в четверг 22 ноября сообщает РИА Новости.
12 обвиняемых в шпионаже граждан Белоруссии, Украины и России признали вину и достигли соглашения о приговорах, включающих лишение свободы, штрафы и конфискацию имущества.
Среди задержанных в Польше "агентов Кремля" оказался и 20-летний российский хоккеист, имя которого не разглашается. По пока не подтвержденной информации россиянин согласился на тюремный срок в 2 года 11 месяцев.
Всех задержанных обвиняют в том, что с января по март 2023 года они выявляли объекты критической инфраструктуры Польши, а полученные сведения отправляли российским спецслужбам.
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