Захарова: Кремль приветствует достижение соглашения между Израилем и ХАМАС

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва приветствует сделку между Израилем и ХАМАС о 4-дневном перемирии.

Фото: CreativeCommons by Сурен is licensed under CC BY 3.0

Об этом Мария Захарова в среду, 22 ноября, написала в своем Telegram-канале.

"Именно к этому Россия призывала с начала эскалации конфликта", — отметила Захарова.

При этом официальный представитель российского внешнеполитического ведомства отметила роль Катара в достижении договоренности о перемирии.

А вот о Египте, который также приложил много усилий к установлению гуманитарной паузы в секторе Газа, Захарова почему-то ничего не написала.

В ходе перемирия планируется произвести освобождение 50 заложников ХАМАСа в обмен на находящихся в тюрьмах Израиля палестинских женщин и детей.