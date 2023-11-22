Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва приветствует сделку между Израилем и ХАМАС о 4-дневном перемирии.
Об этом Мария Захарова в среду, 22 ноября, написала в своем Telegram-канале.
"Именно к этому Россия призывала с начала эскалации конфликта", — отметила Захарова.
При этом официальный представитель российского внешнеполитического ведомства отметила роль Катара в достижении договоренности о перемирии.
А вот о Египте, который также приложил много усилий к установлению гуманитарной паузы в секторе Газа, Захарова почему-то ничего не написала.
В ходе перемирия планируется произвести освобождение 50 заложников ХАМАСа в обмен на находящихся в тюрьмах Израиля палестинских женщин и детей.
Певца заковали в наручники прямо в аэропорту Пулково.