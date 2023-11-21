В ходе спецоперации России на Украине наблюдается переломный момент. Об этом заявил командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-м армейским корпусом народной милиции ЛНР Апти Алаудинов.
"Перелом уже произошел. На всех участках фронта мы фиксируем планомерное движение вперед всех наших подразделений", — написал Алаудинов в своём Telegram-канале.
Командир "Ахмата" добавил, что на стороне российских военных оказались даже погодные условия, ведь зима для русских всегда была союзницей.
Алаудинов уверен, что и нынешняя зима не станет исключением, и весной Россию ждут "очень серьёзные результаты".
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.