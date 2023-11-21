Командир «Ахмата» Алаудинов: в ходе спецоперации наступил переломный момент

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В ходе спецоперации России на Украине наблюдается переломный момент. Об этом заявил командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-м армейским корпусом народной милиции ЛНР Апти Алаудинов.

Фото: Официальный сайт Минобороны России

"Перелом уже произошел. На всех участках фронта мы фиксируем планомерное движение вперед всех наших подразделений", — написал Алаудинов в своём Telegram-канале.

Командир "Ахмата" добавил, что на стороне российских военных оказались даже погодные условия, ведь зима для русских всегда была союзницей.

Алаудинов уверен, что и нынешняя зима не станет исключением, и весной Россию ждут "очень серьёзные результаты".