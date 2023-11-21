Зеленский рассказал, что обсуждал с главой Пентагона

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Владимир Зеленский рассказал о встрече с главой Пентагона Ллойдом Остином, прошедшей в понедельник в Киеве. Комментарий украинского президента размещён на его официальном сайте.

Фото: Сайт президента Украины

Помимо дежурных благодарностей американским властям и лично Джо Байдену за поддержку Украины её лидер отметил "прогресс в установлении контроля над Чёрным морем", достигнутый с активной помощью западных партнёров, что позволило наладить вывоз зерна из портов Незалежной, несмотря на сорванную зерновую сделку.

"Это позволяет Украине оставаться гарантом глобальной продовольственной безопасности", — подчеркнул Зеленский.

Он также проинформировал американских партнёров о ситуации на фронте, стратегических целях и потребностях ВСУ.