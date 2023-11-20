Как сообщила депутат, такой законопроект уже готовится парламентариями к регистрации. Документ предусматривает лишение отсрочки от мобилизации для студентов, получающих второе и третье высшее образование. Кроме того, под призыв попадут родственников инвалидов I и II группы не первой степени родства, а также лиц с инвалидностью III группы.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что с начала мобилизации Украину покинули около 20 тысяч граждан подлежащих призыву. Еще 21 тысячу человек задержали пограничники при попытке покинуть страну. Из них 14 тысяч планировали пересечь границу пешком или вплавь, а остальные по поддельным документам.
Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.