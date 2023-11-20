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Все пойдут на убой: на Украине лишат отсрочки от призыва несколько категорий граждан

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Мир

Как сообщила депутат, такой законопроект уже готовится парламентариями к регистрации. Документ предусматривает лишение отсрочки от мобилизации для студентов, получающих второе и третье высшее образование. Кроме того, под призыв попадут родственников инвалидов I и II группы не первой степени родства, а также лиц с инвалидностью III группы.

Все пойдут на убой: на Украине лишат отсрочки от призыва несколько категорий граждан
Фото: wikipedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА is licensed under CC BY-SA 4.0

Напомним, ранее СМИ сообщали, что с начала мобилизации Украину покинули около 20 тысяч граждан подлежащих призыву. Еще 21 тысячу человек задержали пограничники при попытке покинуть страну. Из них 14 тысяч планировали пересечь границу пешком или вплавь, а остальные по поддельным документам.

Автор Алексей Букин
Алексей Букин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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