Все пойдут на убой: на Украине лишат отсрочки от призыва несколько категорий граждан

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Как сообщила депутат, такой законопроект уже готовится парламентариями к регистрации. Документ предусматривает лишение отсрочки от мобилизации для студентов, получающих второе и третье высшее образование. Кроме того, под призыв попадут родственников инвалидов I и II группы не первой степени родства, а также лиц с инвалидностью III группы.

Фото: wikipedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА is licensed under CC BY-SA 4.0

Напомним, ранее СМИ сообщали, что с начала мобилизации Украину покинули около 20 тысяч граждан подлежащих призыву. Еще 21 тысячу человек задержали пограничники при попытке покинуть страну. Из них 14 тысяч планировали пересечь границу пешком или вплавь, а остальные по поддельным документам.