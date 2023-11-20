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Небензя считает позицию Генсека ООН по конфликту в секторе Газа политизированной

1:16
Мир

Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе своего выступления в Госдуме на приуроченном ко Всемирному дню ребёнка заседании парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима назвал отказ генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша осудить удары Израиля по мирным объектам политизированным. По его словам, политическая мотивировка решения Гутерриша была очевидной уже на фоне циничных и неизбирательных ударов израильской армии по жилым кварталам сектора Газа.

Небензя считает позицию Генсека ООН по конфликту в секторе Газа политизированной
Фото: wikipedia.org by Tatarstan.ru is licensed under CC BY 4.0

"Политическая мотивировка решения генсекретаря стала очевидной уже для всех на фоне циничных и неизбирательных ударов израильской армии по жилым кварталам Газы, в результате чего уже погибли тысячи детей, но генсекретарь не торопится объявлять Израиль нарушителем и вносить его в свои списки", — уточнил Небензя.

Кроме того, он назвал ситуацию с выдачей Международным уголовным судом ордеров на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченного по правам человека Марии Львовой-Беловой, которых обвиняют в якобы в незаконной депортации или перемещении украинских детей позорной.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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