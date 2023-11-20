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Haaretz: сообщения женщин-военных в ЦАХАЛ об атаке ХАМАС были проигнорированы

Мир

Сообщения женщин-военных в ЦАХАЛ об атаке боевиков Хамас проигнорировали. В армии Израиля посчитали такое отношение сексизмом. Об этом пишет израильская газета Haaretz.

Haaretz: сообщения женщин-военных в ЦАХАЛ об атаке ХАМАС были проигнорированы
Фото: ru.freepik.com

Журналисты издания уточнили, что за палестинскими территориями наблюдают представители женских отрядов. Накануне атаки они обнаружили подозрительную активность боевиков. Однако командиры никакого значения их словам не придали. Сами девушки считают, что это из-за предубеждений.

По словам служащих, командование пренебрегло этими сообщениями из-за сексизма и эйджизма. "Это отряд, состоящий исключительно из молодых девушек и молодых женщин-командиров. Нет сомнений, что если бы у этих экранов сидели мужчины, все было по-другому", — отметил один из военнослужащих.

Уточняется, что в донесениях представителей женских отрядов были сведения о подготовке боевиков ХАМАС по преодолению заграждений, а также об активном использовании транспортных средств.

Известно, что группы женщин-наблюдателей состоят в Корпусе пограничной обороны. Они действуют вдоль границ страны и также именуются "глазами армии" за предоставление ЦАХАЛ разведданных в круглосуточном режиме.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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