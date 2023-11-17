Политолог Ищенко: Украина — это жертва геополитики США

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Полная победа России над Украиной не станет победой над коллективным Западом.

Фото: Pravda.Ru

В этом убеждён публицист и историк Ростислав Ищенко.

По его словам, конфликт на Украине — это часть геополитического противостояния РФ и Штатов, который нужен для связывания Кремля на западе.

"Они знают, что эту войну Украина проиграет. Они это знали изначально, когда только подталкивали Киев к полномасштабной войне. Им просто надо, чтобы Россия была связана на западе. Поэтому они и не позволили Зеленскому заключить с Россией "Стамбульский мир". Только подумайте, Россия предлагала Зеленскому мир на условиях признания Крыма российским, а ЛДНР независимыми республиками. Всё! Это все территориальные потери Украины", — цитирует эксперта "Военное дело".

США понимают, что интеграция всей Украины в РФ — это колоссальная нагрузка на её экономику, плюс давление НАТО на границы. Всё это отвлекает огромные ресурсы от решения других геополитических задач, уверен Ищенко.

Игра на Украине идёт за то, сможет ли Москва переиграть Запад, заставить принять её условия, развязать себе руки. И победа на Украине пока лишь только серьёзно улучшит позиции РФ для дальнейшего противостояния с США", но не более того, подытожил аналитик.