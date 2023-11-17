Кива: "Скоро внутри Украины начнётся резня и эта бойня зальет всю землю кровью"

1:07 Your browser does not support the audio element. Общество

На Украине многие из экспертов и обозревателей всё чаще прогнозируют гражданскую войну.

Фото: "Ukraine under attack" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Постоянно об этом в последнее время говорит и экс-депутат Рады Илья Кива.

"Скоро на Украине начнётся резня и эта бойня зальёт всю землю кровью. Галичанин пойдет убивать украинца, православный — католика. Убивать начнут за еду, воду, тепло, за возможность жить. Та война которая будет — войной, еще впереди! Когда хлеба становится мало — его становиться сложно делить!" — отметил бывший нардеп

По его словам, львовяне всегда ненавидели харьковчан и киевлян, не говоря уж о жителях Донбасса. В Незалежной скоро все начнут друг другу вспоминать — кто какому Богу молился.

Огромное количество оружия на руках — это очень опасно, поскольку злые, обученные, безжалостные украинцы начнут друг друга резать как скот, подчеркивает Кива, отмечая, что такой же пост он писал ровно год назад, и ничего с того времени не изменилось, а стало ещё актуальнее.

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