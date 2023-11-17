Байден подписал проект о финансировании работы правительства без помощи Украине и Израилю

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Украину окончательно списали со счетов Соединённых Штатов. Информацию об этом сообщили в Вашингтоне.

Фото: US President Joe Biden.Photographer: Ramsay De Give/Bloomberg

Американский лидер Джозеф Байден подписал законопроект о финансировании работы американского правительства без помощи Киеву и Тель-Авиву.

Тем самым в Белом доме окончательно списали Украину со счетов Штатов, как и предполагали раньше ведущие мировые и российские аналитики.