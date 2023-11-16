FT: Израиль намерен оставить "мощные силы" в Газе в ближайшем будущем

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По словам израильского президента Ицхака Герцога, армия его страны оставит "мощные силы" в Газе, чтобы избежать появления террористов в анклаве.

Фото: wikimedia.org

Как отмечает Financial Times, Израиль опасается, что к власти в секторе Газа придут боевики, если ЦАХАЛ перестанет контролировать обстановку на этой территории.

"Никто не хочет снова превращать Газу в базу террористов", — приводит издание комментарий Герцога.

"Мощные силы" Израиля останутся в Газе для борьбы с возможными последователями палестинского движения ХАМАС, сказано в материале.

Ранее представители Ирана сообщили об отказе от прямого вмешательства в боевые действия с израильской армией. При этом они уточнили, что продолжат поддерживать военных ХАМАС.