Власти Ирана не планируют начинать боевые действия с израильской армией обороны (ЦАХАЛ). При этом они продолжат поддерживать палестинское движение ХАМАС.
Как отмечает Reuters, ссылаясь на иранское руководство и военачальников ХАМАС, Тегеран выступает против прямого вмешательства в противостояние Израиля и Палестины.
Однако иранские власти по-прежнему оказывают необходимую помощь представителям ХАМАС, сказано в материале.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что многие люди требуют, чтобы его страна начала военные действия против Израиля. Он попросил остановить подобные призывы.
Помимо этого, источники Reuters добавили, что Иран не имеет ничего против атак поддерживаемых им группировок по израильским и американским базам.
Ранее политолог Сергей Ознобищев предрёк новую фазу палестино-израильского конфликта в декабре 2023 года.
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