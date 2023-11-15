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Война между Израилем и Палестиной в декабре вступит в новую фазу

1:57
Мир

Фаза острого конфликта между Израилем и Палестиной приближается к завершению, и первые признаки деэскалации станут видны уже через месяц, заявил заведующей сектором военно-политического анализа и исследовательских проектов ИМЭМО РАН Сергей Ознобищев в беседе с URA.RU.

Война между Израилем и Палестиной в декабре вступит в новую фазу
Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже не говорит про уничтожение движения ХАМАС, а скорее говорит о возвращении пленных, что считается шагом назад в сторону компромисса. Ознобищев подчеркивает, что хотя компромисс намечается, его конечные границы пока неясны, и в течение месяца можно ожидать не полного урегулирования, а временного затишья.

Согласно анализу политолога, основной территориальный спор между сторонами остается нерешенным и будет трудно разрешить его в ближайшее время. Он подчеркивает, что до тех пор, пока Палестина не получит свое государство, сохранится потенциал для возобновления конфликта, с участием нового поколения.

Эксперт также обращает внимание на сигналы главных партнеров Израиля о возможной приостановке боевых действий. Он отмечает, что критика и протесты против Израиля не способствуют укреплению его позиций на мировой арене, особенно в свете массовых демонстраций в Европе и Америке.

Специалист также подчеркивает важность роли США в конфликте, указывая, что поддержка от Соединенных Штатов является неотъемлемой частью военной и политической поддержки Израилю. Он считает, что для Нетаньяху важно добиться определенного успеха и завершить конфликт победой, чтобы подчеркнуть принятие его условий.

Специалист отмечает, что палестинская сторона не получила решительной поддержки от потенциальных союзников, таких как "Хезболла" из Ливана и Иран.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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