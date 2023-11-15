Дебаты в Финляндии: Когда можно звонить Путину?

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Кандидаты на пост президента Финляндии высказались в дебатах о ситуациях, при которых целесообразно срочно обращаться с звонком к Владимиру Путину. Дискуссия на эту тему стала центральным моментом недавних теледебатов, как сообщает EADaily.

Фото: openverse.org by Matti Mattila is licensed under CC BY 2.0

Например, представитель партии "Национальная коалиция" Александр Стубб признал, что ситуация, когда стоит обратиться к Путину, "в какой-то момент все же возникнет". Он также предположил, что российскую власть возглавит именно Путин или другой "подобный ему человек".

Стубб подчеркнул, что вопросы пограничного контроля должны решаться главами соответствующих ведомств, а не президентами России и Финляндии.

Пять других участников дебатов выразили согласие с тем, что в ближайшие годы Москва и Хельсинки вновь будут обсуждать вопросы по телефону. Один политик высказал негативное мнение относительно такого развития событий.

"Я бы напомнил, что помимо хоккея Путин увлекается дзюдо. Он любит выводить своего противника из равновесия, чтобы тот проиграл", — добавил кандидат от объединения избирателей "Надежное будущее Финляндии" Мика Аалтола.

EADaily напоминает, что до 2022 года контакты между двумя странами были очень активными, с девятью визитами Владимира Путина в Финляндию во время его президентства и еще четырьмя, когда он возглавлял правительство России.

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