Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Джастин Трюдо сбежал из ресторана в Ванкувере из-за недовольства толпы
Молниеносный "Стриж": в России может появиться первая в мире гражданская сверхзвуковая авиация
В магазине Уфы взорвалась бутылка кумыса, нанеся травму беременной горожанке
Трейлер фильма "Брат 3" вызвал негодование общественности
Финансист Ившин: как избежать импульсивных покупок на маркетплейсах и сохранить бюджет
Зеленский высказался о возможной заморозке конфликта на Украине: "Мы хотим мира"
Михаил Боярский рассказал, почему расстался со своим бизнесом в России
Марков о причинах увольнения профессора МГИМО, пригласившего Урганта к студентам: он противник СВО
Музыкант Сергей Шнуров перевёз личные вещи в своё новое жильё в Германии

Дебаты в Финляндии: Когда можно звонить Путину?

1:32
Мир

Кандидаты на пост президента Финляндии высказались в дебатах о ситуациях, при которых целесообразно срочно обращаться с звонком к Владимиру Путину. Дискуссия на эту тему стала центральным моментом недавних теледебатов, как сообщает EADaily.

Дебаты в Финляндии: Когда можно звонить Путину?
Фото: openverse.org by Matti Mattila is licensed under CC BY 2.0

Например, представитель партии "Национальная коалиция" Александр Стубб признал, что ситуация, когда стоит обратиться к Путину, "в какой-то момент все же возникнет". Он также предположил, что российскую власть возглавит именно Путин или другой "подобный ему человек".

Стубб подчеркнул, что вопросы пограничного контроля должны решаться главами соответствующих ведомств, а не президентами России и Финляндии.

Пять других участников дебатов выразили согласие с тем, что в ближайшие годы Москва и Хельсинки вновь будут обсуждать вопросы по телефону. Один политик высказал негативное мнение относительно такого развития событий.

"Я бы напомнил, что помимо хоккея Путин увлекается дзюдо. Он любит выводить своего противника из равновесия, чтобы тот проиграл", — добавил кандидат от объединения избирателей "Надежное будущее Финляндии" Мика Аалтола.

EADaily напоминает, что до 2022 года контакты между двумя странами были очень активными, с девятью визитами Владимира Путина в Финляндию во время его президентства и еще четырьмя, когда он возглавлял правительство России.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Путин 18 лет назад: приход к власти | АНОНС
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Лолита обратилась к живущему в США Александру Цекало

Певица Лолита обратилась к продюсеру Александру Цекало с просьбой.

Певица Лолита призналась, что позвонила бывшему мужу Александру Цекало с просьбой
В Приморье женщина родила ребёнка и сожгла его в печке
Жительница Приморья родила дома, а после сожгла младенца в печке
Раскрыты подробности о личностях покинувших часть российских военных
Правило 20 секунд поможет не заразиться COVID-19, напомнил иммунолог
Выгодные войны: какую пользу извлекает Запад из военных конфликтов Алексей Гончаров Критическая точка для оказания военной помощи Украине пройдена Любовь Степушова За сербским фактором в Черногории Западу чудится тень России Михаил Плисюк
Силовики на свадьбе помогли "иностранным специалистам" получить повестки
Фитнес-тренер объяснил, как убрать жир с боков
Ранен в Мариуполе: умер глава штаба 810-й бригады морпехов Суханов — Развожаев
Ранен в Мариуполе: умер глава штаба 810-й бригады морпехов Суханов — Развожаев
Последние материалы
В магазине Уфы взорвалась бутылка кумыса, нанеся травму беременной горожанке
Трейлер фильма "Брат 3" вызвал негодование общественности
Финансист Ившин: как избежать импульсивных покупок на маркетплейсах и сохранить бюджет
Зеленский высказался о возможной заморозке конфликта на Украине: "Мы хотим мира"
Врач: опасность электромагнитного излучения недооценена
Михаил Боярский рассказал, почему расстался со своим бизнесом в России
Марков о причинах увольнения профессора МГИМО, пригласившего Урганта к студентам: он противник СВО
Музыкант Сергей Шнуров перевёз личные вещи в своё новое жильё в Германии
Марков о проблемах с законом у Моргенштерна* в ОАЭ после интервью с Собчак: "Опять вляпался"
Выгодные войны: какую пользу извлекает Запад из военных конфликтов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников