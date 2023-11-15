Спецназ израильской армии, проведя обыски в больничном комплексе
"Аш-Шифа" в городе Газа, не обнаружили заложников, захваченных боевиками ХАМАС 7 октября
Спецназ израильской армии, проведя обыски в больничном комплексе
"Аш-Шифа" в городе Газа, не обнаружили заложников, захваченных боевиками ХАМАС ночью 7 октября.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой телеканал Sky News Arabia. Обыски больницы и допросы медперсонала не помогли в поиске захваченных боевиками людей.
Между тем, израильские военные готовятся эвакуировать из больницы находящихся там людей, чтобы начать операцию против боевиков ХАМАС, которые могут находится в тоннелях под комплексом "Аш-Шифа".
По информации пресс-службы правительства ХАМАС, на территории больницы находятся почти 9 тыс. человек, в том числе пациенты и раненые.
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