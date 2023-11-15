Израильский спецназ не обнаружил заложников в ходе обысков в больнице "Аш-Шифа"

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Спецназ израильской армии, проведя обыски в больничном комплексе

"Аш-Шифа" в городе Газа, не обнаружили заложников, захваченных боевиками ХАМАС 7 октября

Фото: ru.freepik.com

Спецназ израильской армии, проведя обыски в больничном комплексе

"Аш-Шифа" в городе Газа, не обнаружили заложников, захваченных боевиками ХАМАС ночью 7 октября.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой телеканал Sky News Arabia. Обыски больницы и допросы медперсонала не помогли в поиске захваченных боевиками людей.

Между тем, израильские военные готовятся эвакуировать из больницы находящихся там людей, чтобы начать операцию против боевиков ХАМАС, которые могут находится в тоннелях под комплексом "Аш-Шифа".

По информации пресс-службы правительства ХАМАС, на территории больницы находятся почти 9 тыс. человек, в том числе пациенты и раненые.

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