В США рассказали, где будут ремонтировать истребители F-16 после применения на Украине. Как сообщили представители Пентагона, на серьёзные ремонтно-технические работы военные самолёты будут отправлять в Европу — в частности, в Польшу.
По словам замминистра американского оборонного ведомства Билла Лапланта, в настоящее время США и их союзники работают над вопросом обучения боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ). Его слова приводит газета Politico.
"План состоит в том, чтобы проводить как можно больший объем серьёзных ремонтных работ [F-16 — ред.] в Европе, — и Польша одно из мест [для этого — ред.]. Мы организовываем это", — заметил Лаплант.
Он также подчеркнул, что западные специалисты будут консультировать ВСУ по всем вопросам, связанным с обслуживанием боевых машин, дистанционно. При этом военно-промышленный комплекс США совместно с европейскими партнёрами также будет координироваться с украинскими коллегами.
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