Спикер Великого национального собрания Турции (парламента) Нуман Куртулмуш прокомментировал отношение западных стран к происходящему в секторе Газа.
По словам турецкого политика, Запад, который так долго держал под контролем весь мир, рухнул, увлекая за собой в пропасть всё человечество. Слова спикера приводит турецкое издание Hürriyet.
"Этот менталитет, который мы превозносим в своих глазах как современную западную цивилизацию, но который долгое время управлял миром со всеми его ценностями, институтами и организациями, сейчас рухнул, но своим крахом он тянет человечество к большому краху", - сказал Куртулмуш.
Куртулмуш признался, что надеется на то, что мир пробудится, и наступит новая эра с "новым словом и новой перспективой", когда люди совместно будут искать пути выхода из катастроф, виной которых являются они сами.
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