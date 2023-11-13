Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Предполагаемой невестой Филиппа Киркорова является продюсер Татьяна Тур
Арестович* рассказал о ситуации с крымским студентом, которого рассекретила украинская активистка Фарион
Пентагон украл и переделал русский "Бук": Украине это уже не поможет
Илон Маск примет участие в российской конференции по ИИ в Москве
Возле Галапагосских островов обнаружены тысячелетние коралловые рифы
В Китае нашли древние скелеты жертв охотников за головами
Tesla сможет штрафовать владельцев Cybertruck за перепродажу автомобиля
Косметолог рассказала об уходе за кожей лица и тела в холодное время года
Мошенники, предлагающие привезти авто с пробегом на заказ, часто требуют предоплату

В Турции заявили о падении западной цивилизации

0:58
Мир

Спикер Великого национального собрания Турции (парламента) Нуман Куртулмуш прокомментировал отношение западных стран к происходящему в секторе Газа.

В Турции заявили о падении западной цивилизации
Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.

По словам турецкого политика, Запад, который так долго держал под контролем весь мир, рухнул, увлекая за собой в пропасть всё человечество. Слова спикера приводит турецкое издание Hürriyet.

"Этот менталитет, который мы превозносим в своих глазах как современную западную цивилизацию, но который долгое время управлял миром со всеми его ценностями, институтами и организациями, сейчас рухнул, но своим крахом он тянет человечество к большому краху", - сказал Куртулмуш.

Куртулмуш признался, что надеется на то, что мир пробудится, и наступит новая эра с "новым словом и новой перспективой", когда люди совместно будут искать пути выхода из катастроф, виной которых являются они сами. 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Бывший депутат Госдумы заявил, что у Аллы Пугачёвой есть право на мнение и личную жизнь

Глава "Садоводов России" и экс-депутат Госдумы Андрей Туманов, знакомый с Пугачёвой, прокомментировал всё происходящее с Примадонной.

Экс-депутат Госдумы Туманов: певица Алла Пугачёва имеет право высказать своё мнение
Учёные нашли под Большим Сфинксом в Египте тайные комнаты
"Зал знаний" найден: учёные открыли под Большим Сфинксом в Египте тайные комнаты
Бойцы спецназа ФРГ 34 часа штурмовали дом предполагаемого выходца из России Ойгена в Бранденбурге
Певец Шарлот заявил о своём возвращении в РФ и попросил денег на билет до дома у подписчиков
Китайско-сербское сотрудничество: реалии и перспективы Михаил Плисюк MT: Китай начал "сумасшедшую скупку" золота по всему миру Олег Володин "Серый кардинал" Украины Ермак попробует в США отложить агонию режима Зеленского Любовь Степушова
Разрыв шаблона: голосование в ООН по Палестине показало кто есть кто
Жена Игоря Николаева перестала носить обручальное кольцо
Алла Пугачёва: 25 лет записей на студии Лопатина и обещание до победы света
Алла Пугачёва: 25 лет записей на студии Лопатина и обещание до победы света
Последние материалы
Кофеин в безалкогольных напитках: врач Фишер предупреждает о возможных опасностях для сердца и сосудов
В Турции заявили о падении западной цивилизации
Санду считает, что Молдавии не о чем говорить с Россией
Галан: ХАМАС потеряло контроль над Газой
В Москве начались съёмки новогоднего "Огонька": раскрыты имена артистов
Иноагенты стали хвалить русскую армию: феномен "переобувания" либералов
Липоскульптура поможет мужчинам обрести тело мечты без ограничений в питании и спорта
Глава ЧГТРК "Грозный" об избиении сыном Кадырова заключённого: "Журавель не был связан, он намного старше Адама"
На Украине 68-летний священник получил повестку в армию
Нутрициолог перечислила продукты-иммуномодуляторы для борьбы с простудой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников