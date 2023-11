Власти Выборга отреагировали на критику, поступившую из-за съёмок фильма о Евромайдане. Жители города выразили недовольство из-за "дыма, криков и украинской символики". В пресс-службе администрации Выборгского района заявили "Подъёму", что "реквизиты" и "пиротехнические дымы" необходимы для достоверности.

Фото: "File:Flag of Ukraine Maidan.jpg" by ArBelov is licensed under CC BY-SA 3.0.