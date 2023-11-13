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Власти Выборга ответили на жалобы граждан из‑за съёмок фильма про Евромайдан

Мир

Власти Выборга отреагировали на критику, поступившую из-за съёмок фильма о Евромайдане. Жители города выразили недовольство из-за "дыма, криков и украинской символики". В пресс-службе администрации Выборгского района заявили "Подъёму", что "реквизиты" и "пиротехнические дымы" необходимы для достоверности.

Власти Выборга ответили на жалобы граждан из‑за съёмок фильма про Евромайдан
Фото: "File:Flag of Ukraine Maidan.jpg" by ArBelov is licensed under CC BY-SA 3.0.

На текущий момент в городе снимается фильм под временным названием "Новые русские СМИ". Он основан на реальных событиях и посвящен работе военных корреспондентов, действующих в зонах конфликта. Главная цель кинокартины — воспитание патриотизма, гражданской нравственности и преданности профессии.

С 5 по 10 ноября в Выборге снимались эпизоды, связанные с событиями в Киеве, произошедшими в ноябре 2013 — феврале 2014 года. Центральная городская площадь стала основной площадкой для киносъёмок.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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