Власти Выборга ответили на жалобы граждан из‑за съёмок фильма про Евромайдан

Власти Выборга отреагировали на критику, поступившую из-за съёмок фильма о Евромайдане. Жители города выразили недовольство из-за "дыма, криков и украинской символики". В пресс-службе администрации Выборгского района заявили "Подъёму", что "реквизиты" и "пиротехнические дымы" необходимы для достоверности.

Фото: "File:Flag of Ukraine Maidan.jpg" by ArBelov is licensed under CC BY-SA 3.0.

На текущий момент в городе снимается фильм под временным названием "Новые русские СМИ". Он основан на реальных событиях и посвящен работе военных корреспондентов, действующих в зонах конфликта. Главная цель кинокартины — воспитание патриотизма, гражданской нравственности и преданности профессии.

С 5 по 10 ноября в Выборге снимались эпизоды, связанные с событиями в Киеве, произошедшими в ноябре 2013 — феврале 2014 года. Центральная городская площадь стала основной площадкой для киносъёмок.