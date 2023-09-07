В Выборге фура столкнулась с группой детей-велосипедистов

1:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Выборгском районе в Ленинградской области грузовик столкнулся с группой детей-велосипедистов и автомобилем сопровождения на трассе "Скандинавия". Точное число жертв в настоящее время устанавливается. В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подтвердили факт инцидента.

Фото: openverse

Сообщение об аварии поступило в 10:45 по московскому времени, когда грузовик предположительно по неизвестным причинам совершил наезд на велосипедистов и автомобиль сопровождения. На месте происшествия работают экстренные службы, включая дорожную полицию, обстоятельства аварии выясняются.

Сообщалось, что среди велосипедистов, участвовавших в инциденте, были дети. Представители Следственного комитета (СК) и прокуратуры также направляются на место происшествия, чтобы оценить ситуацию.

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