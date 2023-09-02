В Екатеринбурге невнимательность водителя пассажирского автобуса стала причиной крупной аварии, сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области.
Субботним утром, 2 сентября, перекрестке улиц Сулимова и Омская столицы региона автобус врезался в мачту городского освещения.
"По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и совершил наезд на препятствие в виде столба", — сообщило дорожное ведомство региона в официальном Telegram-канале.
Там уточнили, что в результате ДТП пострадали одиннадцать пассажиров, которых госпитализировали в лечебные учреждения города.
Накануне очевидцы опубликовали ролик уничтожения украинского беспилотника в небе над Московской областью.
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