В Сети появилось видео уничтожения дрона ВСУ в небе над Подмосковьем 1 сентября

0:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Российские Telegram-каналы опубликовали видео пролёта и уничтожения украинского беспилотника в небе над Московской областью.

Судя по показанным кадрам, в украинский дрон-камикадзе "Бобёр" попадает ракета комплекса противовоздушной обороны, после чего раздаётся взрыв и беспилотник разлетается в щепки.

Авторы публикации уточняют, что БПЛА был замечен в районе подмосковной деревни Морозово Раменского района, а уничтожить его удалось недалеко от Люберец.

Ранее мэр российской столицы выразил благодарность российским военнослужащим, которые пресекли очередную попытку ВСУ ударить по Москве и испортить горожанам День знаний.

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