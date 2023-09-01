Средства противовоздушной обороны РФ в районе Люберец уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который был направлен на Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
Градоначальник отметил, что, согласно результатам предварительной проверки, никто не пострадал. По его словам, разрушений на объектах инфраструктуры не зафиксировано. Мэр выразил благодарность российским военнослужащим за то, что они не позволили испортить 1 сентября.
"Сегодня силами ПВО рядом с Люберцами пресечена очередная попытка пролёта беспилотника к Москве", — подчеркнул Собянин в Telegram-канале.
Ранее руководитель Курской области Роман Старовойт заявил об атаке двух дронов ВСУ на атомград Курчатов. Губернатор уточнил, что повреждены административное здание и жилой дом.
Кроме того, ночью 1 сентября в небе над Псковом нейтрализовали неопознанный объект.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Вертолёты Ми-8 потерпели крушение над Донецкой областью.