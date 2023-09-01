Собянин: силы ПВО рядом с Люберцами пресекли попытку пролёта БПЛА к Москве

1:00 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Средства противовоздушной обороны РФ в районе Люберец уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который был направлен на Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

Фото: openverse.org

Градоначальник отметил, что, согласно результатам предварительной проверки, никто не пострадал. По его словам, разрушений на объектах инфраструктуры не зафиксировано. Мэр выразил благодарность российским военнослужащим за то, что они не позволили испортить 1 сентября.

"Сегодня силами ПВО рядом с Люберцами пресечена очередная попытка пролёта беспилотника к Москве", — подчеркнул Собянин в Telegram-канале.

Ранее руководитель Курской области Роман Старовойт заявил об атаке двух дронов ВСУ на атомград Курчатов. Губернатор уточнил, что повреждены административное здание и жилой дом.

Кроме того, ночью 1 сентября в небе над Псковом нейтрализовали неопознанный объект.