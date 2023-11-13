Пресс-секретарь экс-главы Казахстана Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай сообщил о смерти казахстанского предпринимателя, младшего брата бывшего руководителя страны Болата Назарбаева.
По его словам, на момент смерти Болату Назарбаеву было 70 лет. Причина кончины — продолжительная болезнь, уточнил пресс-секретарь в социальной сети X (бывшая Twitter*).
По информации казахстанских СМИ, младший брат экс-главы Казахстана умер в понедельник, 13 ноября, в утренние часы. После остановки сердца врачи пытались реанимировать Болата, однако так и не смогли спасти его. Известно, что с 2022 года пациент лечился от рака гортани. У него также выявляли внутрибольничную пневмонию, тромбоз и сахарный диабет.
В начале ноября Болат Назарбаев попал в больницу. Врачи диагностировали у пациента повторный инфаркт.
В январе 2023 года сообщалось о госпитализации Нурсултана Назарбаева для проведения операции на сердце.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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