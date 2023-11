Your browser does not support the audio element.

Пресс-секретарь экс-главы Казахстана Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай сообщил о смерти казахстанского предпринимателя, младшего брата бывшего руководителя страны Болата Назарбаева.

Фото: openverse.org by Presidential Press and Information Office is licensed under CC BY 4.0.